SEOUL - Ong Seong Wu bakal memerankan seorang laki-laki tidak peka yang membiarkan sahabatnya terjebak friendzone selama 10 tahun. Kisah ini akan diangkat dalam drama terbaru JTBC berjudul More Than Friends. Dalam drama ini, Ong Seong Wu bakal beradu akting dengan aktris Shin Ye Eun.

More Than Friends menceritakan tentang Kyung Woo Yeon (Shin Ye Eun), seorang gadis yang memutuskan untuk merelakan cintanya kepada sang sahabat, Lee Soo (Ong Seong Wu) bertepuk sebelah tangan setelah satu dekade menanti kepastian.

Lee Soo terlambat menyadari cinta sahabatnya itu. Setelah 10 tahun, dia baru mulai melihat Kyung Woo dalam sudut pandang yang berbeda.

Pada 14 Agustus 2020, melansir dari Soompi, pihak JTBC menggoda penggemar dengan poster pembuka drama yang menunjukkan chemistry santai antara dua sahabat dekat itu. Bagian atas poster menampilkan satu set foto stiker menggemaskan dari masa sekolah Kyung Woo Yeon dan Lee Soo, dengan keterangan yang menyatakan mereka sebagai "teman seumur hidup".

Sedangkan foto stiker terbaru menggambarkan serangkaian foto masa kini yang menyenangkan dari pasangan sahabat tersebut. Pose lucu mereka mengungkapkan bahwa tidak ada yang berubah dalam persahabatan mereka setelah 10 tahun kemudian, keduanya tetap sedekat dulu.

Tak hanya soal romansa, drama ini juga akan menyentuh rasa penasaran penonton dengan berbagai kejadian di masa muda para karakternya. Juga, lika-liku penantian ketika harus jatuh cinta kepada sahabat sendiri.

Bagi mantan personel Wanna One ini, drama More Than Friends akan menjadi project akting terbarunya setelah debut sebagai aktor utama lewat At Eighteen.

Produser More Than Friends mengatakan, Ong Seong Wu dan Shin Ye Eun berakting dengan baik. Kedua aktor ini menunjukkan chemistry yang hebat karena mereka secara realistis dapat menggambarkan perubahan halus dalam emosi dua karakter utama.

More Than Friends dijadwalkan tayang perdana pada bulan September 2020.