JAKARTA - The Hunt for Eagle One merupakan film garapan Brian Clyde yang tayang pada 17 Januari 2006, di bawah naungan Sony Pictures. Film ini dibintangi oleh Mark Dacascos, Theresa Randle, Joe Suba, Rutger Hauer dan Zach MacGowan.

Okezone merangkum 4 fakta film The Hunt for Eagle One, berikut daftarnya:

1. Adaptasi Novel

The Hunt for Eagle One merupakan film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Brian Clyde. Film ini disutradarai langsung oleh Clyde.

2. Sekuel Film

The Hunt for Eagle One yang tayang pada 17 Januari 2006 sudah memiliki sekuel pertamanya di tahun yang sama, dengan judul The Hunt for Eagle One: Crash Point dan tayang pada tanggal 27 Juni 2006. Namun, pada sekuelnya, Rutger Hauer tidak mengulangi perannya sebagai Jenderal Frank Lewis.

3. Sinopsis

Film ini menceritakan kelompok kecil marinir yang siap berperang melawan pemberontak lokal di Pulau Mindanao, Filipina Selatan. Namun, helikopter UH-1 Huey yang sedang melakukan penerbangan rutin dan membawa beberapa pasukan Filipina dan marinir, ditembak oleh para pemberontak dan helikopter tersebut jatuh.

Kapten USMC Amy Jennings (Theresa Randle) dan Mayor Aguinaldo (Ricardo Cepeda) yang berada di dalam pasukan tersebut berhasil lolos dan melarikan diri dari kejaran para pemberontak. Lalu, guna menyelamatkan mereka, tim penyelamat dikirim. Sayangnya, tim penyelamat tersebut juga ditembak jatuh oleh pemberontak.

Beruntungnya, masih ada Letnan Matt Daniels (Mark Dacascos) yang juga selamat bersama dengan sisa timnya. Mereka berusaha mencari keberadaan Kapten Jennings dan Mayor Aguinaldo. Tetapi, ternyata Jennings dan Aguinaldo ditangkap oleh pemberontak dan dibawa ke sebuah desa terpencil.

Selain itu, Jenderal Frank Lewis (Rutger Hauer) yang bertanggung jawab atas Korps Marinir di pulau tersebut menerima informasi tentang penangkapan Jennings dan Aguinaldo, setelah itu Lewis langsung menugaskan tim penyelamat untuk pergi ke desa tersebut. Sayangnya, Jennings dan Aguinaldo telah dipindahkan lagi ke markas besar para pemberontak. Apakah Jennings dan Aguinaldo dapat diselamatkan? 4. Rating Film ini mendapatkan nilai 3.8/10 dari 1.451 penilai di IMDb. Sedangkan di Rotten Tomatoes, film ini hanya mendapatkan 17 persen skor audiens dari 14.701 ulasan.

