LOS ANGELES - Eddie Redmayne bisa disebut aktor serba bisa. Dia telah memenangkan Piala Oscar 2015 melalui perannya sebagai fisikawan Stephen Hawking di film Theory of Everything. Tak sampai di situ, Redmayne kembali dinominasikan sebagai aktor terbaik di Piala Oscar 2016 setelah berperan sebagai transgender di film The Danish Girl.

Dalam film The Danish Girl, Redmayne harus berakting sebagai pelukis pemandangan terkenal, Einar Wegener dan Lili Elbe.

Lili Elbe merupakan tokoh alter-ego yang diciptakan oleh istri Einar, Gerda Wegener (Alicia Vikander). Awalnya Gerda akan melukis seorang penyanyi opera terkenal, Anna Fonsmark. Namun sayang, Anna datang terlambat dan membuat Gerda panik.

Ia pun meminta suaminya untuk menjadi model pengganti. Einar lalu didandani sebagai wanita dan mengenakan dress Anna. Penyamaran tersebut ternyata dinikmati oleh Einar dan mengungkap identitas gendernya. Perlahan Einar mulai meninggalkan identitasnya sebagai laki-laki.

Einar pun sempat berhenti melukis ketika pindah ke Paris. Ia semakin bingung dengan identitas gendernya. Einar yang kodratnya sebagai laki-laki merasa nyaman ketika menjadi Lili Elbe. Hal tersebut membuatnya sempat ingin bunuh diri.

Gerda dan saudara laki-lakinya pun mencoba mencari bantuan psikolog untuk membantu Einar. Namun sayang tidak menghasilkan apapun. Mereka akhirnya menemui seorang ginekolog Jerman, Kurt Warnekros. Menurut sang ginekolog, kondisi yang dialami oleh Einar juga dialami oleh banyak orang, di mana secara fisik laki-laki namun memiliki jiwa sebagai perempuan. Dari situ, Kurt Warnekros yang juga sebagai pelopor operasi penggantian kelamin memberikan solusi yang mengubah hidup Einar selamanya. Einar hidup menjadi Lili Elbe selamanya melalui operasi ganti kelamin.

