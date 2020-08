JAKARTA - Deepwater Horizon adalah film bergenre aksi-drama yang tayang pada 2016. Disutradarai oleh Peter Berg, film ini mendapatkan review positif dari para kritikus.

Di balik kesuksesannya, berikut 5 fakta film Deepwater Horizon

1. Berdasarkan Kisah Nyata

Cerita Deepwater Horizon diadaptasi dari kejadian nyata yang terjadi pada 20 April 2010 di Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Terjadi kebocoran di kilang minyak dan ledakan di anjungan pengeboran minyak Deepwater Horizon, yang berujung pada kebakaran dan beberapa pekerja meninggal dunia.

2. Dibintangi Aktor Ternama

Deepwater Horizon dibintangi oleh beberapa aktor tenar, yakni Mark Wahlberg (Lone Survivor, Ted), Gina Rodriguez (Jane The Virgin, Someone Great), Kurt Russel (Furious 7, Guardians of The Galaxy Vol.2), Dylan O’Brien (The Maze Runner), John Malkovich (Bird Box, Johnny English) dan Kate Hudson (Kung Fu Panda 3, How to Lose a Guy in 10 Days).

3. Disambut Tepuk Tangan

Pada penayangan perdananya di Festival Film Internasional Toronto pada 13 September 2016, film ini mendapatkan standing applause dari para penontonnya. Setelah itu, film Deepwater Horizon juga mendapatkan review positif dari para kritikus.

4. Nominasi Penghargaan Deepwater Horizon berhasil mendapatkan nominasi penghargaan, di antaranya Academy Award untuk kategori Penyuntingan Suara Terbaik dan kategori Efek Visual Terbaik; People's Choice Award untuk Film Drama Favorit; British Academy Film Award untuk Penyuaraan Terbaik; dan Penghargaan AACTA untuk Besar Visual Effects. 5. Sinopsis, Rating & Pendapatan Deepwater Horizon diawali dengan kisah seorang kepala teknisi pengeboran minyak, Mike Williams (Mark Wahlberg) yang harus kembali bekerja di pantai lepas Deepwater Horizon. Ia bekerja ditemani bersama rekannya, di antaranya Jimmy Jarrel (Kurt Russel) dan Andrea Fleytas (Gina Rodriguez). Namun sayangnya, pekerjaan mereka mengalami keterlambatan 43 hari dari jadwal pengangkutan minyak. Mike harus mengejar ketertinggalan supaya bisa selesai tepat waktu. Awalnya, pekerjaan berjalan lancar. Namun setelah Mike mencoba mendorong waktu pengeboran minyak, tejadi masalah sedikit demi sedikit. Masalah tersebut menyebabkan kegagalan pekerjaan mereka hingga menyebabkan ledakan dahsyat dan menewaskan banyak pekerja. Rating IMDb: 7.1/10 dari 146.440 penilai Rating Rotten Tomatoes: 83 persen tomatometer (fresh) dan 82 persen skor audiens Deepwater Horizone berhasil meraup pendapatan box office lebih dari USD121 juta.

