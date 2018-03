LOS ANGELES – Kepergian Stephen Hawking untuk selama-lamanya menjadi duka besar orang-orang seluruh dunia. Eddie Redmayne dan Benedict Cumberbatch termasuk orang-orang yang berduka atas kepergian sang fisikawan.

Baca Juga: Sederet Film yang Mengenang Kegeniusan dan Asmara Stephen Hawking

Eddie dan Benedict sama-sama pernah berlakon sebagai Stephen. Eddie menjadi Stephen di film The Theory of Everything, sementara Benedict berlakon sebagai sang ilmuwan di serial TV BBC, Hawking.

“Aku merasa sangat beruntung pernah mengenal seorang pria luar biasa dalam karya dan berkomunikasi dengannya. Dia orang baik, baik saat bertemu langsung atau dalam buku. Cinta tulusku dan duka semuanya untuk keluarga dan rekan-rekannya,” kata Benedict seperti dilansir Indie Wire, Kamis (15/3/2018).

Peran Benedict di Hawking cukup penting dan krusial. Pasalnya, itu adalah proyek layar kaca pertama tentang kehidupan sang legenda. Lewat perannya itu pula Benedict berhasil mendapatkan trofi Best Actor di BAFTA TV Awards.

Duka tak kalah mendalam dirasakan Eddie. Sama seperti Benedict, pemeran Newt Scamander di Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald tersebut juga pernah bertemu langsung dengan Stephen saat proses penggarapan film The Theory of Everything.

“Kita kehilangan seseorang yang memiliki pemikiran hebat, seorang ilmuwan luar biasa, dan pria terlucu yang pernah aku temui. Cinta dan doaku bersama keluarganya yang luar biasa,” ungkap Eddie.

Seperti yang sudah diketahui, Stephen meniggal dunia pada Rabu 14 Maret 2018 pagi di usia 76 tahun. Stephen meninggal dunia setelah bertahun-tahun melawan penyakit langka ALS yang diidapnya.

Baca Juga: Setelah 1 Tahun, Kendall Jenner Akhirnya Tanggapi Kontroversi Iklan Minuman Soda

“Kami sangat berduka karena ayah tercinta kami meninggal dunia hari ini. Dia adalah seorang ilmuwan yang hebat dan seorang pria luar biasa yang pekerjaan dan warisannya akan terus hidup selama bertahun-tahun,” demikian pernyataan resmi dari keluarga Stephen.

(kem)