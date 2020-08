JAKARTA - Screenplay Bumilangit mengumumkan empat artis ternama yang akan menjadi pemeran terbaru Bumilangit Cinematic Universe (BCU). Mereka adalah Christine Hakim, Reza Rahadian, Dimas Anggara, dan Jefry Nichol.

Namun, detail terkait karakter yang diperankan keempat aktor ini belum dapat dikabarkan. Mereka akan bergabung dengan deretan nama aktor lainnya yang sudah diumumkan oleh Joko Anwar selaku Kreatif Produser BCU pada tahun lalu.

Mereka adalah Abimana Aryasatya sebagai Gundala, Chicco Jerikho sebagai Godam, Pevita Pearce sebagai Sri Asih, Chelsea Islan sebagai Tira, Tara Basro sebagai Merpati, Asmara Abigail sebagai Desti Nikita, Hannah Al Rashid sebagai Camar, Kelly Tandiono sebagai Bidadari Mata Elang.

Beberapa nama lain antara lain Joe Taslim sebagai Mandala, Vanesha Prescilla sebagai Cempaka, Della Dartyan sebagai Nila Umaya, Ario Bayu sebagai Ghani Zulham, Bront Palarae sebagai Pengkor, Lukman Sardi sebagai Ridwan Bahri, Daniel Adnan sebagai Tanto Ginanjar, Tatjana Saphira sebagai Mustika Sang Kolektor, Adhisty Zara sebagai Virgo, Dian Sastrowardoyo sebagai Dewi Api, dan Nicholas Saputra sebagai Aquanus.

Bumilangit Cinematic Universe merupakan jalinan cerita tersambung yang dibuat berdasarkan karakter di Bumilangit, perusahaan hiburan berbasis karakter yang mengelola sekitar 1000 lebih karakter ciptaan komikus legendaris Indonesia.

Film Gundala yang dirilis pada 2019 silam menjadi pembuka untuk Bumilangit Cinematic Universe. Ada dua film lain yang akan segera menyusul, yakni Virgo and the Sparklings yang disutradarai Ody C. Harahap dan Sri Asih yang disutradarai Upi.

