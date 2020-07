LONDON - Jaringan bioskop Cineworld di Inggris siap dibuka kembali pada Jumat (31/7/2020). Bioskop dibuka dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk menjamin keamanan dan kesehatan karyawan dan pengunjung.

Dengan wacana pembukaan ini, Cineworld siap menghadirkan nuansa menonton bioskop yang berbeda dengan menghadirkan beberapa film lama seperti Inception, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, serta Jurassic Park dalam versi 4DX.

Dilansir dari Ipswichstar, penayangan film – film ini ditujukan untuk meningkatkan minat orang – orang di Inggris yang rindu untuk menonton di bioskop sejak penutupan Maret lalu.

Efek 4DX membuat penonton dapat menonton film dengan efek gerakan, air, udara, bau, atau cahaya sesuai apa yang terjadi pada film tersebut. Bahkan, kursi penonton juga akan bergerak sesuai dengan pergerakan pada film.

Seperti pada penayangan Inception pada 12 Agustus nanti, penonton dapat merasakan sensasi kejuran, tabrakan atau siraman di seperti di film ini.

Sedangkan, Harry Potter and The Prisoner of Azkaban, penonton akan ikut merasakan suasana udara yang dingin seperti yang dialami Harry saat didatangi Dementor.

Pada masa penutupan bioskop akibat COVID – 19, Cineworld pun berbenah untuk menemukan format yang cocok bagi pengunjung untuk menikmati suasana menonton film di bioskop tanpa merasa khawatir.

Dengan rencana pembukaannya ini, Cineworld menjamin keamanan dan kebersihan bioskop – bioskopnya dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti meletakan hand sanitizer di beberapa tempat serta memberlakukan sistem kebersihan yang ekstra. Selain itu, jadwal penayangan film serta posisi duduk penonton akan disesuaikan untuk menghindari kontak dan interaksi. Para karyawan juga akan diberikan pelatihan protocol kesehatan serta masker dan hand sanitizer.

