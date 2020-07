LOS ANGELES - Penyanyi Katy Perry menunda perilisan album barunya, SMILE. Album yang seharusnya dirilis pada 14 Agustus 2020 ini harus diundur hingga 2 minggu lantaran masalah produksi yang tak dapat dihindari.

Pelantun Roar tersebut mengumumkannya di Instagram pribadi pada 27 Juli 2020. "Karena penundaan produksi yang tak terhindarkan, album #SMILE sekarang akan dirilis pada 28 Agustus," tulis Katy Perry.

Untuk mengurangi kekecewaan penggemar, tunangan Orlando Bloom ini mengumumkan akan melakukan siaran live selama 30 menit setiap hari Minggu mulai pekan ini hingga perilisan albumnya. Katy akan melakukan banyak hal selama siaran tersebut, termasuk memainkan snippet lagu-lagu di albumnya.

"Terima kasih karena sudah sangat fleksibel saat ini. Itu memang liar, tentu saja, tapi kuharap kesabaran kalian akan sepadan dengan penantian ini," imbuh dia.

Melansir laman RTE, Selasa (28/7/2020), album SMILE kabarnya akan menampilkan lagu-lagu termasuk Never Really Over, Aster dan Harleys In Hawaii.

Pandemi virus corona (COVID-19) memang membuat Katy Perry menunda beberapa hal dalam hidupnya. Selain album, ia juga menunda pernikahannya dengan Orlando Bloom dan akan fokus dalam kelahiran anak pertamanya. Pasangan ini sebelumnya berencana menikah pada Desember 2019, namun diundur karena masalah lokasi. Kemudian, pernikahan Katy Perry dan Orlando Bloom kabarnya akan digelar pada April 2020. Namun rencana itu kembali ditunda lantaran pandemi COVID-19.

