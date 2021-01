LOS ANGELES - Kegembiraan tengah dirasakan warga Amerika Serikat (AS) Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joe Biden dan Kamala Harris resmi dilantik sebagai pemimpin baru AS. Keduanya menggantikan Presiden Donald Trump dan Mike Pence yang kalah dalam Pemilu AS.

Untuk merayakan pemimpin baru AS, panitia pelantikan Presiden akan menutup jadwal malam inagurasi dengan acara khusus Celebrating America yang disiarkan langsung di TV, Rabu (20/1/2021) pukul 20.30 ET.

Konser primetime khusus juga akan disiarkan langsung melalui YouTube, Facebook, Twitter, dan Twitch.

Dipandu oleh Tom Hanks, acara ini akan menampilkan sambutan dari Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris yang baru dilantik.

Tidak hanya itu, acara ini juga akan diramaikan dengan pertunjukan musik dari Jon Bon Jovi, John Legend, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Foo Fighters, Demi Lovato, Ant Clemons, dan Lin-Manuel Miranda. Sementara itu, penyanyi Katy Perry kabarnya akan menjadi penutup dalam acara Celebrating America.

Sebelumnya, Lady Gaga juga dipercaya untuk membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star Spangled Banner di momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden AS terpilih. Sementara itu musisi country Garth Brooks menyanyikan lagu Amazing Grace di Gedung Capitol, Washington DC.

(aln)