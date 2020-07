LOS ANGELES - Penyanyi Dua Lipa siap menggeber dunia musik dengan menghadirkan single bertajuk Levitating. Tak sendiri, Dua Lipa akan menggaet musisi ternama untuk berkolaborasi di lagu tersebut.

Melalui akun Twitter pribadinya, Dua Lipa mengumumkan bahwa lagu Levitating akan melibatkan dua nama besar di industri musik dunia. Single kelima dari album Future Nostalgia miliknya akan hadir penuh warna.

Baca Juga:

Dua lipa dan J Balvin Rilis Lagu Un Dia (One Day)

Ulang Tahun, Dua Lipa Beri Pesan Cinta Romantis untuk Anwar Hadid





Dua Lipa mengonfirmasi bahwa Levitating akan ia rilis dalam bentuk remix versi baru dengan berkolaborasi bersama Madonna dan Missy Elliot. Tidak hanya itu, aransemen remix lagu ini akan digarap oleh DJ The Blessed Madonna.

Dalam foto teaser yang diunggah pelantun hits Don’t Start Now dan New Rules tersebut, menampilkan Dua Lipa di tengah diapit oleh Madonna, Missy Elliot dan DJ The Blessed Madonna. Lagu remix Levitating, seperti dikutip Starbiz, Selasa (28/7/2020) dijadwalkan siap dirilis serentak pada 14 Agustus 2020.

Sebelumnya, belum lama ini kekasih model Anwar Hadid tersebut baru saja merilis lagu bergenre pop Latin, Un Dia yang merupakan hasil kolaborasinya dengan J Balvin dan Bad Bunny.

(aln)