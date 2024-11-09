Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dua Lipa Batal Konser di Jakarta, Fans Kecewa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |17:01 WIB
Dua Lipa Batal Konser di Jakarta, Fans Kecewa
Dua Lipa Batal Konser di Jakarta, Fans Kecewa (Foto: IG Dua LIpa)
A
A
A

JAKARTA - Batalnya konser Dua Lipa di Jakarta dalam rangka tur "Radical Optimism Tour" membuat kecewa banyak penggemar. Promotor PK Entertainment dan TEM Presents menyatakan bahwa konser tersebut dibatalkan karena masalah keamanan pada struktur panggung yang disediakan oleh Mata Elang Productions.

Menurut keterangan di Instagram, pihak promotor menjelaskan bahwa meskipun Dua Lipa dan timnya sudah siap tampil, kondisi panggung tidak memenuhi standar keamanan yang diperlukan.

"Meskipun Dua Lipa siap tampil dan seluruh tim telah berusaha keras mengatasi masalah produksi penting terkait struktur panggung yang disediakan oleh Mata Elang Productions, pertunjukan tersebut tidak aman untuk dilanjutkan," tulis promotor dalam unggahannya.

Dua Lipa Batal Konser di Jakarta, Fans Kecewa
Dua Lipa Batal Konser di Jakarta, Fans Kecewa

Keputusan ini membuat para penggemar sangat kecewa. “Bayangin temen gw lagi certification di korea sebulan, tapi udah terlanjur beli tiket dua lipa dari lama akhirnya tetep nekat mau pp 3 hari langsung Korea - Indonesia eh tiba-tiba malah batal pas udah setengah flight, apa gak gila,” ujar seorang netizen di X.

Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh banyak penggemar yang telah datang dari luar kota untuk menghadiri konser yang seharusnya diadakan Sabtu, 9 November 2024 pukul 20.00 WIB di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Namun, impian mereka untuk melihat sang idola harus kandas.

Dua Lipa pun turut mengungkapkan kesedihannya di Instagram. "Saya sangat sedih untuk mengumumkan bahwa saya tidak dapat tampil di Jakarta pada Sabtu ini, 9 November. Saya berada di negara Anda yang menakjubkan dan sangat siap untuk tampil, tetapi kondisi panggung ternyata tidak aman untuk digunakan," tulisnya di Instagram Story-nya.

Banyak yang menyoroti peran Mata Elang Productions dalam masalah ini. Setelah promotor mengungkapkan bahwa masalah teknis pada panggung yang diproduksi oleh vendor tersebut menjadi alasan utama pembatalan, muncul pertanyaan mengenai kredibilitas dan sertifikasi vendor dalam menggarap acara besar sekelas konser internasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/205/3085011/lady_gaga-nZaR_large.jpg
7 Musisi Dunia yang Batal Konser di Indonesia selain Dua Lipa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/205/3084084/dua_lipa-pUk4_large.jpg
Konser Dua Lipa Batal, Kadin Dorong Pemerintah Keluarkan Aturan Sertifikasi Profesi Pelaku Industri Penyelenggaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/205/3083842/dua_lipa-CJux_large.jpg
Konser Dua Lipa Batal, Vendor Panggung Klaim Sudah Penuhi Standar Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/205/3018333/harga-tiket-konser-dua-lipa-di-jakarta-mulai-dari-rp750-ribu-PlMrHWqPuB.jpg
Harga Tiket Konser Dua Lipa di Jakarta, Mulai dari Rp750 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/205/3014512/dua-lipa-gelar-konser-di-jakarta-9-november-2024-RMcAkc5WHr.jpg
Dua Lipa Gelar Konser di Jakarta 9 November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/05/33/2793541/penampilan-dua-lipa-jadi-putri-duyung-di-film-barbie-Y1Acex68le.jpg
Penampilan Dua Lipa Jadi Putri Duyung di Film Barbie
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement