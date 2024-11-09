Dua Lipa Batal Konser di Jakarta, Fans Kecewa

JAKARTA - Batalnya konser Dua Lipa di Jakarta dalam rangka tur "Radical Optimism Tour" membuat kecewa banyak penggemar. Promotor PK Entertainment dan TEM Presents menyatakan bahwa konser tersebut dibatalkan karena masalah keamanan pada struktur panggung yang disediakan oleh Mata Elang Productions.

Menurut keterangan di Instagram, pihak promotor menjelaskan bahwa meskipun Dua Lipa dan timnya sudah siap tampil, kondisi panggung tidak memenuhi standar keamanan yang diperlukan.

"Meskipun Dua Lipa siap tampil dan seluruh tim telah berusaha keras mengatasi masalah produksi penting terkait struktur panggung yang disediakan oleh Mata Elang Productions, pertunjukan tersebut tidak aman untuk dilanjutkan," tulis promotor dalam unggahannya.

Keputusan ini membuat para penggemar sangat kecewa. “Bayangin temen gw lagi certification di korea sebulan, tapi udah terlanjur beli tiket dua lipa dari lama akhirnya tetep nekat mau pp 3 hari langsung Korea - Indonesia eh tiba-tiba malah batal pas udah setengah flight, apa gak gila,” ujar seorang netizen di X.

Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh banyak penggemar yang telah datang dari luar kota untuk menghadiri konser yang seharusnya diadakan Sabtu, 9 November 2024 pukul 20.00 WIB di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Namun, impian mereka untuk melihat sang idola harus kandas.

Dua Lipa pun turut mengungkapkan kesedihannya di Instagram. "Saya sangat sedih untuk mengumumkan bahwa saya tidak dapat tampil di Jakarta pada Sabtu ini, 9 November. Saya berada di negara Anda yang menakjubkan dan sangat siap untuk tampil, tetapi kondisi panggung ternyata tidak aman untuk digunakan," tulisnya di Instagram Story-nya.

Banyak yang menyoroti peran Mata Elang Productions dalam masalah ini. Setelah promotor mengungkapkan bahwa masalah teknis pada panggung yang diproduksi oleh vendor tersebut menjadi alasan utama pembatalan, muncul pertanyaan mengenai kredibilitas dan sertifikasi vendor dalam menggarap acara besar sekelas konser internasional.