7 Musisi Dunia yang Batal Konser di Indonesia selain Dua Lipa

JAKARTA - Indonesia kerap menjadi tujuan konser bagi para musisi internasional, mengingat antusiasme penggemar yang begitu besar terhadap pertunjukan musik dari luar negeri. Namun, tak jarang rencana konser dari musisi papan atas harus dibatalkan karena berbagai alasan, mulai dari masalah logistik, perizinan, hingga faktor keamanan.

Terbaru, penyanyi cantik asal Inggris, Dua Lipa, membatalkan konser sehari sebelum pelaksanaannya. Konser yang seharusnya berlangsung di Indonesia Arena pada 9 November 2024 itu dibatalkan karena alasan keamanan. Baik Dua Lipa maupun penggemar merasa kecewa dengan keputusan tersebut.

Selain Dua Lipa, sebelumnya beberapa musisi internasional lainnya juga pernah membatalkan konsernya di Indonesia, berikut daftarnya.

1. Avenged Sevenfold

Grup musik heavy metal, Avenged Sevenfold atau AX7 pernah tiba-tiba membatalkan konser di Jakarta pada 1 Mei 2012, tepat pada hari pelaksanaan acara. Menurut penjelasan dari promotor, pembatalan tersebut disebabkan oleh kekecewaan pihak Avenged Sevenfold terhadap tata panggung yang tidak simetris dan dinilai berisiko bagi para anggota band.

Para penggemar yang akrab disapa The Fallen tentu merasa kecewa dengan keputusan tersebut, sebab banyak dari mereka telah mengalokasikan waktu dan biaya untuk menghadiri konser itu.

2. Lady Gaga

Konser bertajuk “The Born This Way Ball” milik Lady Gaga juga terpaksa dibatalkan akibat pihak kepolisian yang belum mengeluarkan izin setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Beberapa kelompok, termasuk Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI), menolak kehadiran pelantun “Shallow” di Indonesia, sebab citra penyanyi tersebut dianggap dapat memberikan dampak negatif.

Pembatalan konser yang seharusnya berlangsung pada 3 Juni 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut membuat Lady Gaga kecewa dan menyampaikan kesedihannya melalui akun sosial media pribadi miliknya.

3. Paramore

Band emo rock alternatif, Paramore, juga pernah batal tampil di Indonesia karena sang vokalis, Hayley Williams, mengalami infeksi tenggorokan. Konser yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Februari 2018 di ICE BSD ini pun terpaksa ditunda.

Namun kekecewaan tersebut segera terobati usai Hayley pulih. Mereka pun kembali menyapa ParaFamily di indonesia pada 24 Agustus 2018.

4. Ed Sheeran

Ed Sheeran (IG)

Pelantun lagu “Photograph” ini juga pernah berencana menggelar konser pada 3 Mei 2019 di Stadion Gelora Bung Karno. Namun rencana tersebut harus dibatalkan lantaran masalah kesehatan yang dialami Ed Sheeran pasca kecelakaan.