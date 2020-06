LOS ANGELES - Model muda yang tengah melejit namanya, sekaligus kekasih penyanyi Dua Lipa, Anwar Hadid tengah berbahagia.

Tak hanya berbahagia karena sedang merayakan ulang tahun, tapi adik kandung duo supermodel, Gigi dan Bella Hadid tersebut juga dibanjiri cinta dari sang kekasih, Dua Lipa.

Dalam momen perayaan ulang tahun Anwar yang ke-21, melalui Instagram resmi pribadinya, Dua Lipa secara khusus mengekspresikan rasa cintanya pada Anwar.

Mengunggah foto dirinya bersama Anwar, dengan pose dirinya sedang mengecup mesra pipi sang kekasih, Dua Lipa tak hanya mengucapkan selamat ulang tahun tapi juga menyebut Anwar sebagai cahaya hidupnya.

“Happy Birthday to my loveeee, my light n best goat daddy there is!!!,” tulis pelantun Break My Heart ini sebagai keterangan foto, seperti dikutip Eonline, Selasa (23/6/2020).

Bahkan, penyanyi yang berkolaborasi dengan BLACKPINK untuk lagu Kiss and Make Up tersebut juga menerangkan bahwa bersama Anwar, ia merasa semua momen di hidupnya jadi lebih baik.

“Everything is better with you,” tambah Dua Lipa.

(edh)