HOME CELEBRITY MUSIK

Dua Lipa Gelar Konser di Jakarta 9 November 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |10:05 WIB
Dua Lipa Gelar Konser di Jakarta 9 November 2024
Dua Lipa akan gelar konser di Jakarta 9 November 2024 (Foto: Instagram/dualipa)
A
A
A

JAKARTA - Dua Lipa memilih Jakarta sebagai salah satu negara di Asia yang akan disambanginya dalam konser bertajuk 'Radical Optimism Tour'. Bahkan Jakarta akan menjadi kota kedua dalam rangkaian tur Asia tersebut.

Rencananya, Dua Lipa akan menggelar konser di Jakarta pada 9 November 2024. Konser pelantun New Rules itu akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Dua Lipa melalui unggahan Instagramnya. Dia membagikan jadwal lengkap konser di beberapa negara Asia, salah satunya Indonesia.

Melalui keterangan unggahannya, Dua Lipa begitu bahagia bisa menjalani turnya di banyak negara. Dia pun tak sabar menunggu datangnya bulan November untuk segera bertemu langsung penggemarnya di Asia.

Dua Lipa

Dua Lipa akan gelar konser di Jakarta 9 November 2024 (Foto: Instagram/dualipa)

"Wowowowww tanggal tur musim panas dimulai dalam 1 minggu dan saya tidak sabar!!!! Jadi saya pikir kenapa tidak menambahkan... TUR LEBIH BANYAK! Asia di bulan November sudah lama sekali datangnya dan saya tidak sabar untuk kembali!!!!," ujar Dua Lipa dikutip dari unggahan Instagramnya @dualipa, Rabu (29/5/2024).

Momen konser itu nantinya bukan yang pertama kali untuk Dua Lipa hadir di Jakarta. Sebelumya, Dua Lipa menyambangi Jakarta pada 26 Maret 2019.

Kehadiran Dua Lipa ini untuk tampil di acara ulang tahun sebuah e-commerce ternama di Indonesia. Acara tersebut tak hanya mengundang Dua Lipa sebagai penampil, tetapi juga beberapa musisi terkenal dari Indonesia maupun Asia Tenggara lainnya termasuk musisi asal Indonesia, Agnez Mo.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
