CHO YEO JONG dan Go Joon segera membintangi drama terbaru berjudul If You Cheat, You Die. Melansir dari Soompi, Senin (27/7/2020), selain Yeonwoo, yang sebelumnya dikonfirmasi untuk tampil dalam drama KBS ini, ada juga Kim Young Dae, Song Ok Sook, Jung Sang Hoon, Lee Si Eon, Kim Ye Won, dan Oh Min Seok.

Drama ini menceritakan kisah thriller misteri-komedi mengenai orang dewasa yang melakukan sesuatu yang buruk dan merasa bersalah. Cho Yeo Jeong akan berperan sebagai novelis misteri kejahatan terlaris, Kang Yeo Joo yang selalu memikirkan berbagai cara membunuh orang.

Sementara itu, Go Joon berperan sebagai Han Woo Sung, suami Kang Yeo Joo. Dia adalah seorang pengacara perceraian yang telah membuat janji tertulis dengan istrinya, jika, “If you cheat, you die” (jika kamu selingkuh, kamu mati).

Aktor lainnya, Kim Young Dae bakal berperan sebagai Cha Soo Ho, seorang pekerja paruh waktu di toko serba dan terlibat dengan Kang Yeo Joo yang mencoba melindunginya. Song Ok Sook akan berperan sebagai pembantu rumah tangga professional. Yeom Jin Ok. Sementara Jung Sang Hoon akan berperan sebagai sahabat Han Woo Sung, Son Jin Ho.

Lee Si Eon akan berperan sebagai detektif berpengalaman, Jang Seung Chul, sedangkan Kim Ye Won akan berubah menjadi Ahn Se Jin, satu-satunya detektif wanita dari departemen kejahatan dan kekerasan.

Kedua karakter tersebut bergabung dalam departemen kepolisian yang sama pada tahun yang sama dan berbagi ikatan yang erat bersama rekan kerja. Terkahir, Oh Min Seok akan memerankan Ma Dong Gyun, seorang kepala di National Intelligence Service. Sebuah sumber menyatakan, bintang yang akan bermain dalam drama baru ini sudah berkumpul dan segera melakukan proses awal produksi drama ini. “Karena semua aktor telah berkumpul, kami akan membuat sebuah drama yang sangat menghibur Anda, sehingga tidak ingin melewatkan satu adegan pun dari (drama) itu. Setiap adegan akan menjadi adegan terbaik dalam If You Cheat, You Die, jadi harap nantikan itu,” ungkap salah satu sumber drama tersebut dikutip dari Soompi, Senin (27/7/2020).

