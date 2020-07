JAKARTA - Film The Invisible Guest berhasil menarik perhatian pecinta film. Film asal Spanyol bergenre thriller ini menjadi salah satu film terlaris di platform streaming.

Berkat kesuksesan itu, The Invisible Guest kemudian diadaptasi ke berbagai negara. Di Italia, film The Invisible Guest hadir judul Il Testimoni Invisible. Kemudian di India, The Invisible Guest hadir dengan judul Badla yang dibintangi oleh Taapsee Pannu dan Amitabh Bachchan.

Di Indonesia pun demikian, The Invisible Guest bakal hadir di Indonesia. Film ini akan diadaptasi oleh rumah produksi Falcon Pictures.

"Senang ya bisa me-remake film The Invisible Guest. Semua proses kerja sama sudah selesai, dan kami segera melakukan proses pengerjaannya,” ujar Frederica, produser Falcon Pictures.

Saat ini Falcon tengah mengembangkan proses produksi. Hal yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang bakal menjadi bintang utama?

"Kami sudah ada beberapa pilihan pemain. Tapi kami juga ingin melibatkan pecinta film, siapa yang pas berperan di film ini nanti,” jelasnya.

The Invisible Guest versi Indonesia segera digarap. Jika tak ada halangan tahun ini sudah menjalani proses produksi.

