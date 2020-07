MUMBAI - Kabar buruk datang dari Amitabh Bachchan. Aktor senior Bollywood itu mengumumkan dirinya positif terjangkit COVID-19.

Amitabh Bachchan mengumumkan kabar ini melalui akun Twitternya pada Minggu (12/7/2020). Kini, Big B telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.

"Aku dinyatakan positif COVID-19, telah dipindahkan ke rumah sakit, pihak rumah sakit sudah memberitahu pihak berwenang. Keluarga dan stafku juga menjalani tes, tengah menunggu hasilnya," tulis Amitabh Bachchan.

Tak hanya keluarga, Amitabh Bachchan juga meminta orang-orang yang berinteraksi dengannya beberapa hari belakangan untuk menjalani tes.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020