MUMBAI - Usai dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan rehat sejenak, aktor legendaris Bollywood, Amitabh Bachchan langsung menyibukkan diri dengan kembali syuting.

Ya, tak mau buang-buang waktu, begitu kondisi kesehatannya sudah pulih pasca COVID-19, Amitabh Bachchan diketahui langsung sibuk syuting.

Mengutip Hindustantimes, Jumat (4/9/2020) begitu menyibukkan diri dengan jadwal syuting, tak tanggung-tanggung ayah mertua Aishwarya Rai ini langsung syuting untuk 4 proyek sekaligus!

T 3648 - yooo .. hooo !!! .. back to the grind and work .. 4 campaign films .. 5 outfit changes .. 4 still shoots .. 5 hrs one day .. other than me everyone else looking like they ready for a 'heist' 🤣🤣🤣🤣 .. and tomorrow on to KBC .. !! pic.twitter.com/C8Bio5k2pA— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 3, 2020