LOS ANGELES - Naya Rivera belum ditemukan sejak hilang di kawasan Danau Piru, California pada 8 Juli 2020. Tim penyelam dan penyelidik telah dikerahkan untuk menemukan bintang Glee tersebut, namun hasilnya nihil.

Rivera pergi bersama sang anak, Josey Hollis Dorsey yang ditemukan selamat di dalam kapal sewaan. Kini Josey tampaknya dirawat oleh ayahnya, Ryan Dorsey. Melansir People, pihak keluarga juga masih belum percaya atas hilangnya Naya. Mereka masih menunggu hasil pencarian pihak kepolisian setempat.

Rivera memiliki darah Puerto Rico, Afro-Amerika, dan Jerman. Perempuan 33 tahun tersebut lahir di Valencia, 12 Januari 1987 dari pasangan George dan Yolanda Rivera. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Kakaknya adalah pemain bola Amerika, Mychal Rivera dan adiknya, Nickayla Rivera berprofesi sebagai model runway. Rivera memulai keartisannya sejak kecil, di usia 4 tahun ia tampil dalam sitkom The Royal Family (1991). Serial tersebut cukup sukses dan mendapatkan rating tinggi. Ia bahkan mendapatkan nominasi Young Artist Award atas perannya dalam serial tersebut.

Ia kemudian mendapatkan beberapa peran kecil dalam acara televisi diantaranya The Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters, Live Shot, Baywatch, Smart Guy, The Jersey, House Blend, Even Stevens dan The Master of Disguise.

Pada 2009, Rivera mendapatkan peran dalam serial populer Glee. Dalam serial ini, ia memerankan tokoh seorang cheerleader, Santana Lopez yang memiliki hati dingin. Peran Rivera sebagai lebih berkembang di musim kedua, ia harus memerankan tokoh penyuka sesama jenis. Santana Lopez diketahui memiliki perasaan terhadap sahabatnya, Brittany Pierce (Heather Morris).

Tidak hanya berakting, Rivera juga mencoba peruntungannya di dunia musik. Pada Mei 2011, Rivera menandatangani kesepakatan dengan Columbia Record untuk proyek solonya. Ia baru merilis single debut berjudul Sorry pada 2013. Dalam lagu tersebut ia juga berkolaborasi dengan mantan tunangannya Big Sean. Hingga saat ini, ia tidak pernah lagi merilis single.

Rivera kemudian menikah dengan aktor Ryan Dorsey pada Juli 2014. Keduanya dikaruniai seorang anak Josey Hollis Dorsey. Rivera mengajukan perceraian terhadap Dorsey pada 2016 dan berujung damai. Namun, sayang pernikahan keduanya tampaknya tidak dapat dipertahankan dan akhirnya resmi bercerai pada 2018.

