JAKARTA - Platform live streaming RCTI+ menyuguhkan tiga drama Korea pilihan baru. Mereka adalah The World of The Married, At Eighteen, dan Welcome to Waikiki 2.

Perilisan masing-masing K-Drama dibagi ke dalam tiga jadwal tayang. Pertama The World of The Married, yang akan tayang di RCTI+ tanggal 15 Juni 2020.

Sementara At Eighteen akan mulai dapat diakses di RCTI+ tanggal 16 Juni 2020. Terakhir, Welcome to Waikiki 2 ada di RCTI+ tanggal 22 Juni 2020.

Drama dapat diakses dimana pun dan kapan pun secara gratis melalui platform RCTI+. "Kami menayangkan drama Korea yang mudah diakses, dan gratis," ujar Co-Managing Director RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo dalam pernyataan resminya, Selasa (16/6/2020).

"Kami berharap dengan adanya program ini, dapat memberikan hiburan yang menarik dan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat,” lanjutnya.

Valencia melanjutkan, selain tiga judul drama tersebut, pihaknya juga akan menghadirkan judul drama Korea lain yang tentunya tidak kalah menarik.

"Semua bisa ditonton lewat website atau aplikasi Android dan iOS gratis tanpa bayar atau registrasi dulu,” imbuh dia.

Adapun untuk menonton The World of Married, Anda dapat mengakses linknya di sini. Sementara itu untuk drama At Eighteen bisa dinikmati di sini.

