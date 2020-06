LOS ANGELES - Kabar kurang menyenangkan datang dari Kelly Clarkson. Pelantun Because of You tersebut telah menggugat cerai suaminya Brandon Blackstock, setelah membina rumah tangga hampir 7 tahun.

Dikutip dari laman USA Today, (Jumat (12/6/2020) Kelly kabarnya telah mengajukan gugatan ke pengadilan di Los Angeles. Dalam gugatannya Clarkson mengungkapkan perbedaaan pendapat menjadi alasan perceraiannya. Selain itu, baik Kelly ataupun Brandon juga mengajukan hak asuh bersama atas anak-anak mereka yakni River (5) dan Remington (4).

Baca Juga:

Kelly Clarkson Minta Fans Lakukan Protes Damai untuk George Floyd

Kelly Clarkson Jalani Operasi Usus Buntu setelah Ngehost di BBMA

Clarkson pertama kali bertemu Blackstock ketika dia bekerja sebagai road manager Rascal Flatts. Dalam sebuah wawancara USA TODAY pada 2012, Clarkson mengungkapkan dia langsung tertarik pada Blackstock dan bahwa dia telah mempengaruhi pilihan musiknya. Keduanya kencan pertama kali pada 11 Februari 2012.

Kemudian, mereka menikah di Blackberry Farm di Walland, Tennessee pada Oktober 2013.

"Dia membuka pandangan saya tentang lagu-lagu baru yang saya mungkin tidak akan memberikan kesempatan kedua. Aku tidak tahu apakah aku akan memilih lagu seperti 'Don't Rush' jika aku tidak mengalami cinta dan jika aku tidak melalui apa yang dibicarakan lagu itu," katanya kala itu.

(aln)