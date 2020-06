LOS ANGELES - Kelly Clarkson punya pesan untuk fans-fansnya yang ikut berdemo menyusul kematian George Floyd. Penyanyi 38 tahun ini meminta penggemarnya untuk melakukan aksi protes secara damai.

Protes anti-rasisme yang awalnya berjalan damai itu belakangan memang menjadi anarkis. Terjadi penjarahan hingga pembakaran di lokasi demonstrasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

"Jangan pedulikan orang-orang bodoh egois yang menjarah dan memecah belah kita. Lihat harapan, empati, dan dengarkan percakapan pemimpin yang sebenarnya," tulis Kelly dalam tweetnya yang sudah dihapus, seperti dilansir People, Kamis (4/6/2020).

Sebagai seseorang yang tinggal di Los Angeles, Kelly melihat langsung bagaimana demo yang awalnya berjalan damai kini menjadi anarkis. Kelly meyakini protes memburuk karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi mereka.

Okay so for the few that didn’t understand me in this last tweet. I am asking people to stay focused on the POINT of all of this. Black lives matter, not the looters who are taking advantage of these protests. These protests and this message is too important to get overshadowed. https://t.co/723T5fwNTd— Kelly Clarkson (@kellyclarkson) June 3, 2020