JAKARTA - Hot Gosip pagi ini (10/6/2020) datang dari anak musisi Anang Hermansyah: Aurel dan Azriel. Keduanya mendadak viral, setelah video lawas seputar perselingkuhan Krisdayanti kembali mencuat.

Dalam wawancara dengan sebuah tayangan infotainment, Aurel dan Azriel yang kala itu masih anak-anak membongkar perselingkuhan pelantun Mencintaimu tersebut dengan seorang pria yang mereka sapa ‘Om’.

Namun, kehadiran video lawas itu justru menuai kecaman publik. Hal yang disoroti warganet adalah usia Aurel dan Azriel yang kala itu masih di bawah umur dan harus menghadapi berbagai pertanyaan jurnalis.

“Aku menangis. Mereka (dalam video itu) masih seumuran dengan keponakan aku dan seharusnya memori masa kecil mereka diisi dengan kebahagian. Ini sih lebih sedih dari The World of the Married,” ungkap seorang warganet.

Hot Gosip selanjutnya datang dari komedian Sule yang iseng mengerjai Andre Taulany. Dalam video yang diunggahnya di YouTube, Sule berpura-pura punya utang di bank sebesar Rp3,7 miliar dan harus segera dibayar. Sule mengaku, aksi prank itu bukan rekayasa demi mengejar trending YouTube. “Saya datang ke rumah Andre jam 23.00 WIB. Dia juga enggak tahu kalau saya datang. Tapi saya memang bilang, kamera untuk dokumentasi berjalan. Begitu saja,” ujarnya. Hot Gosip terakhir, datang dari industri hiburan mancanegara. Mantan petarung UFC, Tito Ortiz melayangkan tantangannya kepada mantan pegulat WWE, Dwayne Johnson alias The Rock. Tantangan itu dilayangkannya karena kesal atas kritikan Johnson terhadap Presiden Donald Trump. Kritikan itu diungkapkan Johnson dalam sebuah video yang diunggahnya di Instagram, pada 4 Juni silam. Ia menganggap, Trump lambat dalam menangani kerusuhan di Amerika Serikat usai tewasnya George Floyd. Baca selengkapnya: Kesal Donald Trump Dikritik, Mantan Petarung UFC Tantang The Rock Duel Lewat Twitter, Ortiz sang mantan juara light heavyweight UFC itu mengajak Johnson bertarung. “Kalian tahu saya penggemar berat The Rock. Beberapa hari yang lalu dia berkata di mana Presiden. Dwayne, apa yang Anda lakukan untuk kotamu?” katanya. Dia menambahkan, “Aku mengajak Anda bertarung, termasuk kalian para selebriti yang hanya berbicara di media sosial. Anda membiarkan kota Anda hancur karena demonstrasi? Memalukan!”*