JAKARTA - Penyanyi Afro-Amerika, Leon Bridges merilis lagu anti-rasisme berjudul Sweeter pada 8 Juni 2020. Lagu tersebut rilis di tengah isu anti-rasisme yang digaungkan di Amerika setelah penembakan George Floyd.

Ia bekerjasama dengan pemain saksofon dan produser yang juga keturunan Afro-Amerika Terrace Martin. Lagu tersebut awalnya akan dirilis album di masa mendatang. Namun keduanya sepakat untuk mempercepat perilisan mengingat isu anti-rasisme tengah hangat di Amerika Serikat.

Dikutip dari laman Variety, Selasa (9/6/2020), lagu tersebut terdengar manis dan lembut, namun liriknya mengandung kisah yang gelap dan suram. Lagu Sweeter bercerita dari sudut pandang seorang pria Afro-Amerika yang mengambil napas terakhir dan rohnya meninggalkan tubuhnya. Dia pun mengaku sebagai keturunan orang kulit hitam pernah merasakan rasisme saat kecil.

“Tumbuh di Texas, saya pribadi mengalami rasisme, teman-teman saya pernah mengalami rasisme. Dari masa remaja kita diajarkan bagaimana bersikap ketika kita bertemu polisi untuk menghindari diskriminasi ras. Kematian George Floyd sukses meremukanku, aku bahkan menangis untuk pria yang belum pernah kutemu," kata Bridges.

Lagu Sweeter menjadi karya terbaru dari Bridges sejak kolaborasi dengan John Mayer berjudul Inside Friend.

Berikut lirik lagu Sweeter:

Hoping for a life more sweeter

Instead I’m just a story repeating

Why do I fear with skin dark as night?

Can’t feel peace with those judging eyes





I thought we moved on from the darker days

Did the words of the King disappear in the air

Like a butterfly?

Somebody should hand you a felony

Because you stole from me

My chance to be

Hoping for a life more sweeter

Instead I’m just a story repeating

Why do I fear with skin dark as night?

Can’t feel peace with those judging eyes

The tears of my Mother rain rain over me

My sisters and my brothers sing sing over me

And I wish I had another day, but it’s just another day

Hoping for a life more sweeter

Instead I’m just a story repeating

Why do I fear with skin dark as night?

Can’t feel peace with those judging eyes

(qlh)