SEOUL - Rasisme adalah isu sosial lama yang kini ramai diperbincangkan usai kematian George Floyd, pria Afro-Amerika yang meninggal di tangah polisi kulis putuh di Minneapolis, Amerika Serikat.

Tindakan rasis nyatanya tak hanya kerap dialami oleh orang keturunan Afro-Amerika. Orang Asia, contohnya para bintang idol K-Pop juga kerap mendapat perlakuan rasis.

Menghimpun berbagai sumber, Selasa (9/6/2020), berikut lima idol K-Pop yang pernah jadi korban perlakuan rasisme.

1. BTS-EXO-Wanna One

2019 lalu, tiga anggota grup idol K-Pop ternama, BTS, EXO dan Wanna One menjadi korban rasisme dari presenter televisi di Yunani, Katerina Kainourgiou.

Dalam tayangan acara Eutixeite, ketika sedang membicarakan topik daftar 100 pria tertampan di dunia yang dibuat oleh TC Candler dan The Independent Critics, Katerina mempertanyakan apakah Kang Daniel (Wanna One), Sehun (EXO) serta V dan Jungkook (BTS) adalah pria sejati atau bukan.

Tak hanya itu, Katerine juga mempertanyakan mengapa para wanita memilih wajah seperti Kang Daniel, Sehun serta V dan Jungkook untuk masuk di daftar pria tertampan.

2. Chungha

Datang ke pekan mode Milan pada Februari 2020, Chungha harus mendapat perlakuan rasis. Satu akun Instagram menunggah potret foto pelantun Gotta Go ini di fitur Instagram Story sembari menuliskan keterangan bahwa virus corona sedang menuju Italia. Sang pemilik akun merujuk pada fakta bahwa Chungha merupakan wanita Asia dan virus corona berawal dari China.

3. Eric Nam

Tumbuh di Amerika, solois serba bisa satu ini tak luput menjadi korban rasisme. Dalam tayangan acara “Finding Genius” pada 2015, Eric mengaku kerap jadi korban rasisme di sekolahnya di Amerika karena menjadi satu-satunya pelajar Asia di sana.

4. Lisa BLACKPINK

Seorang netizen Korea kala itu menuliskan komentar berbau rasis di forum online tentang Lisa hingga viral di dunia maya. Komentar rasis tersebut, menyebutkan paras Lisa hanya cantik ketika memakai makeup.

Menurut sang netizen, tanpa dipulas makeup, Lisa tidak ada berbeda dengan wanita Thailand pada umumnya. Komentar ini lantas viral hingga satu stasiun TV Thailand menayangkan pemberitaan tentang Lisa tengah jadi korban rasis di Korea Selatan.

5. Junghwa EXID

Perlakuan rasisme didapat Junghwa dari reporter media TMZ, yang kala itu meledek pengucapan bahasa Inggris Junghwa saat pelantun Up and Down tersebut menyapa para kru. Dilaporkan oleh media Korea, agensi EXID, Yedang Entertainment menganggap tindakan tersebut adalah tindakan rasisme dan salah karena seolah mengolok-olok kebahagiaan artis yang sedang merasa senang bisa melihat para penggemarnya.