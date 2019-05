LAS VEGAS - Penyanyi Kelly Clarkson menyelesaikan tugasnya sebagai host Billboard Music Awards pada Rabu malam (1/5/2019), dengan sempurna. Dia bahkan sempat mempertontonkan penampilan powerful lewat lagu Broke & Beautiful.

Namun tak banyak yang tahu di balik penampilan apiknya itu, Kelly Clarkson harus menahan sakit akibat peradangan pada usus buntu. Akibatnya, penyanyi 37 tahun itu harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi pada Kamis pagi (2/5/2019).

Tak lama setelah operasi, Kelly Clarkson kemudian memberikan informasi terkini terkait kondisinya lewat Instagram. “Aku tak akan bohong. Aku menangis karena harus menahan sakit setelah show,” kicaunya.

Dia menambahkan, “Namun, berkat orang-orang luar biasa di @Cedars-Sinai, aku bisa langsung pulang ke rumah. Aku menjalani operasi pada Kamis pagi dan merasa lebih baik sekarang. Bye bye, usus buntu.”

Kelly Clarkson membuka Billboard Music Awards dengan menampilkan medley dari Meant to Be (Florida Georgia Line), Boo’d Up (Ella Mai), Girls Like You (Maroon 5), dan The Middle (Zedd).

