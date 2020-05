LOS ANGELES - Konsep baru yang lebih menyeramkan telah mengubah Johnny Depp menjadi sosok Joker untuk bersanding dalam serial Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson. Sebelumnya ada beberapa aktor yang disarankan oleh penggemar untuk memerankan karakter Clown Prince of Crime (julukan Joker) dalam serial The Batman yang dirilis tahun depan.

Meski Macaulay Culkin dan Willem Dafoe sering disebut-sebut sebagai alternatif pemeran Joker, namun Digital Artist ‘willgray_art’ lebih memilih Johnny Depp karena memiliki perawakan yang menyeramkan. Will Gray mengubah Johnny Depp menjadi versi Joker yang tampak menyeramkan dengan perubahan selama 40-45 menit.

Baca Juga:

Zoe Kravitz Ungkap Rasa Khawatir Syuting 'The Batman' Usai Pandemi Corona

Robert Pattinson Ungkap Perasaan Bahagia Perankan Batman





Pengubahan tersebut menghasilkan penampilan penjahat yang sangat menyeramkan. Dalam desainnya, Depp’s Joker menampilkan tampilan yang lebih klasik dengan senyum merah darah yang merupakan aspek paling menonjol dari karakter ini. Tentunya jika serial Batman ini ingin memperkenalkan penjahat legendaris yang terkenal dalam film, maka konsep Depp’s Joker adalah pilihan sempurna.

Sebagaimana dilansir Heroic Hollywood, Kamis (28/5/2020), detail mengenai plot film The Batman ini masih dirahasiakan. Yang jelas film ini masih berfokus pada Bruce Wayne yang lebih muda serta menampilkan beberapa penjahat Rogues yang meliputi Catwoman, The Penguin, dan The Riddler.

The Batman akan memanfaatkan keterampilan karakter utama menuju tingkat yang lebih besar ketimbang adaptasi sebelumnya. Serial ini diharapkan menjadi film pertama dalam trilogi Robert Pattinson yang berperan sebagai Batman. Baca Juga: Ungkapan Bahagia Zaskia Adya Mecca Hamil Anak Ke-5 Polisi Beberkan Latar Belakang Penyebar Video Porno yang Catut Nama Syahrini

Serial The Batman disutradarai oleh Matt Reeves dari naskah yang ditulisnya bersama dengan Mattson Tomlin. Serial The Batman dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai Caped Crusader, Zoe Kravitz sebagai Catwoman, Paul Dano sebagai Riddler, Jeffrey Wright sebagai Komisaris James Gordon, John Turturro sebagai Carmine Falcone, Peter Sarsgaard sebagai Gil Colson, Jayme Lawson sebagai Bella Reál, Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth, dan Colin Farrell sebagai Penguin. The Batman ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2021 dan masih terhubung dengan Heroic Hollywood.