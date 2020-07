MUNCUL sejumlah keterangan baru terkait perseteruan antara aktor papan atas Hollywood, Johnny Depp dengan mantan istri, Amber Heard.

Selasa 7 Juli kemarin, bintang film The Carribean of Pirates tersebut menjalani persidangan di pengadilan di London, terkait kasus tuntutan kepada salah satu tabloid Inggris yang menuliskan klaim dirinya telah melakukan tindak kekerasan fisik pada Amber Heart.

Tak hanya merilis foto jarinya yang terluka parah sebagai bukti kekerasan oleh Amber, kuasa hukum Johnny Depp mengungkapkan bahwa Amber Heard telah berselingkuh dari Johnny Depp.

Mengutip Pagesix, Rabu (8/7/2020), pengacara Johnny Depp mengklaim bahwa Amber telah melakukan perselingkuhan saat masih menikah dengan Johnny Depp. Amber disebutkan berselingkuh dengan dua pria sekaligus, pemilik perusahaan Tesla, Elon Musk dan aktor top Hollywood, James Franco.

Melalui tangkapan kamera CCTV pada Mei 2016 lalu-bulan ketika Johnny dan Amber berpisah sebagai suami-istri-memperlihatkan James Franco menaiki lift yang sama dengan Amber, satu hari setelah Johnny diduga memukul wajah Amber.

Sementara itu, isu hubungan asmara Amber Heard dengan Elon Musk berembus kencang satu bulan setelah Amber menikah dengan aktor film The Charlie and The Chocolate Factory itu.

Merespons tudingan tersebut, baik pihak Elon Musk dan juga James Franco membantah mereka punya hubungan asmara dengan Amber Heard, ketika Amber masih berstatus sebagai istri Johnny Depp.

Johnny Depp dan Amber Heard sendiri tak lagi menjadi pasangan suami istri sejak Mei 2016, setelah menikah kurang lebih satu tahun pada 5 Februari 2015. (qlh)

