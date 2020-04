LONDON - Persaingan antara The Rolling Stones dengan band The Beatles memang sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Siapa yang lebih baik diantara mereka memang relatif sesuai selera, namun hal tersebut dianggap berbeda oleh Mick Jagger.

Mick Jagger awalnya menganggap tidak ada persaingan antara Rolling Stones dengan The Beatles, namun secara tersirat ia lebih menganggap bila The Rolling Stones lebih baik dari band asal Liverpool tersebut.

“Jelas tidak ada persaingan. Dia [Paul] adalah kekasih. Saya seorang politisi. Perbedaan besar, bagaimanapun, adalah bahwa The Rolling Stones adalah band konser besar di dekade lain dan daerah lain ketika The Beatles, bahkan tidak pernah melakukan tur arena. Mereka bubar sebelum bisnis tur dimulai nyata. The Beatles melakukan pertunjukan stadion [Shea] pada 1965,” kata Mick berbicara kepada Zane Lowe untuk acara Apple Music-nya.

Baca Juga: The Rolling Stones Rilis Single Baru Setelah 8 Tahun

Menurutnya, saat zaman industri musik dan konser mulai meledak, The Rolling Stones menjadi salah satu band yang memiliki jadwal tur paling padat dan tentu saja lagu-lagu yang meledak.

“Tapi Stones melanjutkan. Kami memulai pertunjukan stadion di tahun 1970-an dan masih melakukannya sekarang. Itulah perbedaan besar antara kedua band ini. Satu band luar biasa untungnya masih bermain di stadion dan kemudian band lainnya tidak ada,” tambahnya.

Sebelumnya, saingan kedua band ini kembali memantik kala Paul McCartney berpikir kelompok musiknya The Beatles lebih baik dari The Rolling Stones..

“The Stones adalah grup yang fantastis, saya pergi dan melihat mereka setiap kali mereka keluar karena mereka adalah band yang hebat dan Mick dapat benar-benar melakukannya, bernyanyi dan bergerak dan segalanya, Keith, Ronnie, dan Charlie, mereka hebat, aku mencintai mereka,” kata McCartney.

“Musik mereka berakar pada blues, ketika mereka menulis hal-hal itu ada hubungannya dengan blues, sedangkan kami memiliki sedikit pengaruh. Keith pernah berkata, 'Kamu pria yang beruntung, kamu punya empat penyanyi di bandmu, kita punya satu'. Saya suka Stones tapi saya bersamamu, The Beatles lebih baik,” sambung dia.

(edh)