LONDON - Keith Richards membagikan pengalamannya selama masa karantina akibat virus corona (Covid-19). Gitaris The Rolling Stones mengaku pandemi tidak membatasi kreativitasnya.

Bahkan lagu terbaru The Rolling Stone berjudul ‘Living In A Ghost Town’ dirilis pada masa pandemi, tepatnya April 2020. “Saya berhasil (menyelesaikan) Living in A Ghost Town," ungkap Richards seperti dikutip dari laman Rolling Stone, Selasa (8/9/2020).

Pria 76 tahun itu bercerita, lagu tersebut sebenarnya sudah dibuat jauh sebelum adanya pandemi, namun belum memiliki waktu yang pas untuk dirilis. Melihat adanya pandemi, ia pun merasa lagunya cocok menggambarkan situasi saat ini.

"Saya berbicara dengan Mick Jagger (vokalis) sekitar bulan Maret. Saya berkata kepadanya ‘Hai, jika ada waktu untuk mengeluarkan yang ini (Living in A Ghost Town) sekarang saatnya’,” kenangnya.

Di usia senjanya, Richards dan rekannya di The Rolling Stone masih aktif menciptakan lagu-lagi baru. Bahkan ia mengungkapkan, ada sekitar 7 lagu baru yang telah disusun. Sayangnya ia masih belum membahas lebih detail soal lagu barunya tersebut.

Baca juga:

The Rolling Stones Optimis Bisa Manggung di Tengah Pandemi Covid-19

Mick Jagger Beberkan The Rolling Stones Lebih Baik dari Band The Beatles

"Oh, entahlah, sulit untuk mendeskripsikan musik. Saya pikir kami memiliki lima, enam, atau tujuh trek yang telah kami susun secara perlahan. Dan sekarang, seperti yang saya katakan, jika pandemi ini masih berlangsung, mungkin kita harus memikirkan untuk mengeluarkannya dengan cara lain," ungkapnya.

(qlh)