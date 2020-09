JAKARTA - Keith Richards, gitaris band Rock asal Inggris, The Rolling Stones menegaskan bahwa bandnya tidak bakal pensiun dari dunia musik. Meskipun, band yang telah eksis sejak tahun 1960-an ini telah menunda serangkaian proyek mereka, termasuk konser tur di Amerika Serikat alibat virus corona (Covid-19).

Dilansir dari Ultimate Classic Rock, Jumat (4/9/2020), Keith Richard menjawab pertanyaan yang muncul. "Saya benar-benar tidak dapat membayangkan melakukan hal lain. Bisa dibilang itu kebiasaan (bermain band). Maksudku, itulah yang kita lakukan." ucap Richards dalam wawancara tersebut.

The Rolling Stones telah merencanakan tur secara ekstensif di Amerika Serikat tahun ini, yang dijadwalkan sepanjang musim panas. Seperti kebanyakan hal di tahun 2020, rencana tersebut tertunda akibat pandemi virus corona. Namun, band rock Inggris ini sudah memiliki rencana lain.

Sang vokalis, Mick Jagger optimis dalam waktu dekat bandnya akan kembali ke panggung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Kami mungkin hanya bermain untuk sedikit orang. Meskipun kami mungkin bisa menjual banyak tiket, tetapi kami mungkin tidak dapat menjualnya sekaligus." kata Jagger.

The Rolling Stones bulan April 2020 mengejutkan para penggemarnya dengan merilis single Living in a Ghost Town. The Rolling Stones mengerjakan ulang lagu tersebut supaya sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19.

Selain itu, Rolling Stones sedang dalam pengerjaan beberapa lagu yang akan mereka keluarkan dalam waktu dekat. "Saya pikir kami memiliki lima, enam, atau tujuh track (lagu) yang perlahan-lahan kami susun." ujar Richards.

(qlh)