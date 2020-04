NEW DELHI - Not all heroes wear cap. Salman Khan menunjukkan dirinya sebagai pahlawan di kehidupan nyata dengan membantu masyarakat India yang membutuhkan di tengah wabah corona.

Aktor 54 tahun itu terus memberikan bantuan kepada masyarakat India yang terdampak pandemi corona dan kebijakan lockdown. Salman diam-diam memberikan ransum kepada keluarga pekerja harian yang keadaan ekonominya terganggu corona.

Hal ini diketahui dari kicauan politisi India sekaligus sahabat Salman Khan, Baba Shiddique. Menurut cerita sang politisi, Salman menyalurkan bantuan ransum lewat yayasannya, Being Human Foundation.

"Terimakasih Salman untuk kontribusi murah hatimu untuk para pekerja harian. Kau selalu selangkah lebih dulu dibanding orang lain dalam hal membantu sesama dan sekali lagi kau membuktikannya," ungkap sang politisi di Twitternya, Jumat, 10 April 2020.

Thank you @beingsalmankhan @tweetbeinghuman for your generous contribution towards the daily wage workers. You are always one step ahead of everybody when it comes to helping people and you have proved that yet again. (1/2).. pic.twitter.com/3zlW51MKOg— Baba Siddique (@BabaSiddique) April 10, 2020