HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rumah Salman Khan Jadi Sasaran Penembakan Gangster, 2 Pelaku Ditembak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |23:45 WIB
Rumah Salman Khan Jadi Sasaran Penembakan Gangster, 2 Pelaku Ditembak
Rumah Salman Khan jadi sasaran penembakan gangster (Foto: Instagram/beingsalmankhan)
A
A
A

JAKARTA - Rumah aktor Bollywood Salman Khan di Mumbai ditembaki pada Minggu, 14 April lalu. Cabang kejahatan kepolisian Mumbai telah menemukan dua pistol, magazen dan peluru dari sungai Tapi di Gujarat selama operasi pencarian senjata.

Dilansir dari The North Lines, kedua terdakwa Vicky Gupta (24) dan Sagar Pal (21), diduga menembak di luar rumah Salman Khan yang berlokasi di Apartemen Galaxy di daerah Bandra Mumbai menggunakan sepeda motor.

Berdasarkan pengawasan teknis, mereka ditangkap pada tanggal 16 April dari lokasi kuil di Mata No Madh dekat kota Bhuj di Gujarat oleh tim gabungan polisi Mumbai dan Kutch.

Mereka kemudian diserahkan ke polisi Mumbai untuk penyelidikan lebih lanjut.

Salman Khan

Rumah Salman Khan jadi sasaran penembakan gangster (Foto: Instagram/beingsalmankhan)


Saat dilakukan diinterogasi oleh polisi, kedua pelaku itu menjelaskan bahwa mereka melemparkan senjata ke sungai Tapi dari jembatan kereta api ketika mereka melarikan diri ke Bhuj dengan kereta setelah mencapai Surat melalui jalan darat dari Mumbai setelah insiden penembakan.

Menurut polisi setempat tujuan kedua pelaku ini adalah untuk meneror sang aktor.

Polisi Mumbai telah menyatakan gangster yang dipenjara Lawrence Bishnoi dan adik laki-lakinya Anmol Bishnoi sebagai “buronan tersangka” sehubungan dengan insiden tersebut.

Meskipun Lawrence Bishnoi ditahan di penjara pusat Sabarmati di Gujarat dalam kasus lain, saudaranya diyakini berada di Kanada atau AS, kata seorang pejabat sebelumnya.

Halaman:
1 2
