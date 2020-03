JAKARTA - Lagu bertajuk Aku dari Pas Band merupakan salah satu lagu balad dengan nada mellow yang dipersembahkan Pas Band.

Sebelumnya, Pas Band dikenal sebagai band dengan genre rock dengan sentuhan teknologi efek gitar yang garang.

Lagu ini pernah ngehits di era 2000-an, berikut lirik dan chord lagu Pas Band bertajuk Aku.

Intro: C G C G

C G

Aku…. di lahirkan

Am Em

bukan untuk menyakitimu

F C

tapi ku digariskan

F G

tak membahagiakan hidupmu

C G

Suatu…. hari nanti

Am Em

jika hadir si buah hati

F C

ku berharap slalu

G C

tak seperti diriku….

*)

C G

Janganlah menangis

Am Em

terkadang cinta itu sadis

F C

dan janganlah marah

F G

terkadang cinta bikin susah

C G

Mungkin ku bajingan

Am Em

tapi bukan penjahat perang

F C

yang slalu menikam

G C

tanpa belas kasihan….

Reff:

Am Em F

….biarlah hujan menyirami

C G Am

kesalahan aku ini

Em F

biarlah bulan menyinari

C G Am

penyesalan aku ini

Em F

biarlah bintang menikmati

C G Am

kepedihan aku ini

Em F

biarlah semua jadi saksi

G

yang kualami….

Musik: C G Am Em F C F G

C G Am Em F C G C

C G Am Em F C F G

C G Am Em F C G C

*)

C G

Janganlah menangis

Am Em

terkadang cinta itu sadis

F C

dan janganlah marah

F G

terkadang cinta bikin susah

C G

Mungkin ku bajingan

Am Em

tapi bukan penjahat perang

F C

yang slalu menikam

G C

tanpa belas kasihan….

Reff:

Am Em F

….biarlah hujan menyirami

C G Am

kesalahan aku ini

Em F

biarlah bulan menyinari

C G Am

penyesalan aku ini

Em F

biarlah bintang menikmati

C G Am

kepedihan aku ini

Em F

biarlah semua jadi saksi

G

yang kualami….

(Outro:) C G C G

C….

