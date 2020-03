LOS ANGELES - Rumah produksi MGM telah mengumumkan penundaan perilisan film James Bond: No Time to Die. Dijadwalkan tayang April 2020, film ke-25 James Bond itu kini akan tayang pada November mendatang.

Mengutip Hollywood Reporter, penundaan perilisan James Bond: No Time to Die berpotensi mendatangkan kerugian pada MGM. Setidaknya, MGM akan rugi antara USD30 juta (Rp426 miliar) hingga USD50 juta (Rp711 miliar).

Walaupun biaya marketing James Bond: No Time to Die belum dirilis, namun sudah dapat ditebak jika film Daniel Craig ini telah mengeluarkan dana besar untuk pemasarannya. Salah satunya adalah saat mereka merilis video ads James Bond: No Time to Die di Super Bowl 2020, yang kabarnya memakan biaya USD4,5 juta.

Baca Juga:

- Gara-gara Korona, Jadwal Tayang No Time to Die Mundur ke November

- Menang Indonesian Idol X, Lyodra Ginting Optimis di Dunia Musik

Meski demikian, langkah penundaan perilisan ini dinilai sebagai keputusan tepat. Pasalnya, melihat betapa melemahnya pasar bioskop di berbagai negara dunia, perilisan pada bulan April tak akan membawa banyak keuntungan bagi James Bond: No Time to Die.

Bioskop dunia sedang lemah dengan merebaknya virus korona. Di China, sekitar 70 ribu bioskop ditutup karena penyebaran virus tersebut. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara lain seperti Jepang hingga Italia.

"Mereka jelas mengambil keputusan yang tepat dengan mengutamakan keselamatan publik, keselamat dunia lebih dulu," tutur produser Barbara Broccoli.

(LID)