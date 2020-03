JAKARTA - Jadwal tayang film terbaru James Bond, No Time to Die, dipastikan mundur ke November. Awalnya, film ke-25 James Bond ini akan dirilis pada April.

MGM, Eon, dan Universal memutuskan untuk menunda perilisan No Time to Die karena adanya penyebaran wabah virus Korona. Film terakhir Daniel Craig sebagai agen 007 ini akan tayang pada 25 November 2020.

Dengan mundurnya jadwal penayangan ini, No Time to Die akan berhadapan dengan film animasi Raya, Godzilla vs Kong, dan King Richard, sebuah film tentang ayah Venus dan Serena Williams yang dibintangi oleh Will Smith.

Virus Korona cukup membuat industri perfilman global merugi. Bioskop-bioskop di Italia, Korea Selatan, China, dan Jepang banyak yang ditutup. Padahal film James Bond selalu mengandalkan pasar Asia dalam penjualan empat film terakhirnya.

No Time to Die banyak mengalami kendala selama proses produksi berlangsung. Selain mundurnya sutradara Danny Boyle, film ini juga sempat ditunda syutingnya karena Daniel Craig mengalami cedera ankle serius.

Berbagai kendala di awal membuat No Time to Die yang awalnya akan dirilis November 2019 mundur ke Februari. Tak lama kemudian MGM mengganti lagi slotnya ke April sebelum akhirnya ke November 2020.

(edh)