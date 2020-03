JAKARTA - Babak Result and Reunian Indonesian Idol malam ini tentunya menjadi ajang berkumpul para peserta dari 15 Besar. Selain Lyodra dan Tiara, para peserta lain seperti Ziva, Novia, Nuca, dan lainnya terlihat kompak membawakan lagu Pelukku untuk Pelikmu dari Fiersa Besari.

#IdolResultReunion



A normal day when i hangouts with my friends: pic.twitter.com/Q8kLc0BWzD