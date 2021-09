JAKARTA - Apa kabar Nuca dan Mahalini Idol ya ? dua penyanyi yang merupakan jebolan Indonesian Idol yaitu Nuca dan Mahalini. Setelah Indonesian Idol, mereka mengeluarkan sebuah single kolaborasi dengan judul “Aku Yang Salah” pada tahun 2020. Di program Musik Buat Elo! (di embed) RCTI+ mereka tampil berdua kembali.

Di awal acara ini Nuca, Mahalini menyanyikan lagu berjudul Tiba-tiba yang di populerkan oleh Andmesh. Dilanjutkan Atap sebagai host menyapa kabar Nuca dan Mahalini dan juga James Adam dan band nya The Fivein. Tiba-tiba Mahalini merasa looks fashion Mahalini dan Atap kompak dengan setelan atasan putih dan celana coklat , hal ini membuat Atap merasa berbunga-bunga dan reaksi Nuca seolah cemburu menanggapinya.

Musik Buat Elo episode ini bertema Love at First Sight, Atap sebagai host bertanya kepada Nuca dan Mahalini tentang cinta pandangan pertama. Nuca ceritakan pengalamannya “ Saat SD lebih ke suka sih, sampai si cewek ini minta ditembak, akhirnya aku bilang Aku suka sama kamu, maukah kau ku tembak, dan setelah seminggu minta putus, ya udah” .

Tiba-tiba Atap menantang Nuca untuk memperagakan saat nembak ke teman SD nya yang diperagakan oleh Mahalini. Dan Nuca memperagakan “ Aku suka sama kamu “ , Mahalini menjawab “Ya kalau suka kenapa gak nembak ?” Nuca menjawab kembali “Maukah kau ku tembak ? “

Atap bertanya juga kepada Nuca tentang inspirasi dari lagu “Kagum”. “Bener gak sih single Kagum itu salah satu inspirasi dari love at first sight lo?” Tanya Atap. Kemudian, Nuca menjawab “Kalo love bukan, tetapi kagum iya at first sight” Kagum yang dimaksud Nuca adalah seperti kagum celebrity crush.

Kira-kira Nuca kagum sama siapa ya? Siapa selebriti yang dimaksud Nuca dalam single Kagum nya? Selengkapnya saksikan Musik Buat Elo! dengan tema “Love at First Sight '' hanya di RCTI+!

