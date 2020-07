JAKARTA - Kabar gembira bagi para penggemar finalis Indonesian Idol 2020 . Keseruan mereka masih dapat kalian saksikan melalui tayangan di aplikasi RCTI Plus, meliputi Live Chat Plus, ASIX, dan yang baru ini adalah Idol Squad.

Dalam tayangan Idol Squad, beberapa finalis akan menceritakan aktivitas sehari-harinya setelah sukses menjadi jebolan ajang Indonesian Idol. Mereka adalah Lyodra, Tiara, Ziva, Mahalini, dan Nuca.

Dalam salah satu episode yang bertema Our New Normal Morning Routine mereka berbagi cerita tentang apa saja hal yang pertama kali dilakukan selama new normal di pagi hari.

Seperti halnya Tiara yang merupakan runner up Indonesian Idol 10 akan mengisi aktivitas sehari-harinya dengan berolahraga di kawasan rumahnya.

Bahkan, sesekali waktu perempuan asal Jember tersebut bermain bersama salah satu anak dari tetangganya yang sering bertemu bersama.

Cerita Tiara cs secara eksklusif tayang di aplikasi RCTI Plus secara live. Untuk setiap episode terbaru Idol Squad, akan ditayangkan secara live di RCTI Plus setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 WIB.

Namun, bila ada penggemar yang ingin menyaksikan tayangan ulang, seluruh video episode tersebut masih bisa disaksikan dimanapun dan kapanpun menggunakan laptop, aplikasi Android, aplikasi iOS.

Semua episode yang sudah pernah tayang, dapat ditonton kembali di link berikut ini.

