LOS ANGELES - Justin Bieber merilis album kelima bertajuk Change tepat di malam valentine, 13 Februari kemarin waktu setempat atau Jumat (14/2/2020) WIB. Ini menjadi album studio kelima Biebers setelah vakum sejak November 2015.

Melansir Entertainment Weekly, Jumat (14/2/2020) Album Changes milik Justin Biebers berisi 17 lagu. Yummy menjadi single perdana di album ini yang rilis pada 3 Januari lalu.

Justin Bieber juga berkolaborasi dengan penyanyi ternama. Sebut saja dengan Quavo di lagu Intentions, Post Malone & Clever pada Forever, Lil Dicky di lagu Running Over, Kehlani pada hits Get Me dan Second Emotions bersama Travis Scott. Serta 11 lagu lain dinyanyikan Biebers secara solo di album terbarunya.

Menyusul rilisnya album Changes, jadwal Justin Bieber pun sudah padat. Dimulai pada 8 Februari kemarin di acara The Tonight Show. Dilanjutkan The Late Late Show selama seminggu, termasuk segmen 'Carpool Karaoke di tanggal 18 mendatang.

Suami Hailey Baldwin ini juga ambil bagian dalam acara permainan 'Spill Your Guts or Fill Your Guts' pada 20 Februari.

Tidak berhenti sampai disitu. Justin Bieber juga akan menggelar tur guna mempromosikan album Changes. Dimulai pada 14 Mei-26 September 2020 di kawasan Amerika Serikat serta Kanada. Selain kembali ke dunia musik lewat album Changes, Justin Bieber merambah YouTube sejak 28 Januari. Pada YouTube Premium Docuseries Seasons, penyanyi 25 tahun ini menggali lebih banyak lagi mengenai kehidupan pribadi. Pelantun I Don't Care itu juga bercerita perjuangan melawan penyakit mental.