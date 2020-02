LOS ANGELES - Justin Bieber siap kembali ke industri hiburan pascahiatus beberapa tahun. Dia dijadwalkan merilis album barunya bertepatan dengan perayaan Hari Valentine, pada 14 Februari mendatang.

Namun sebelum merilis album baru, pelantun Never Say Never ini menyapa para penggemarnya lewat sebuah video dokumenter yang diunggahnya di YouTube. Dalam video itulah, penyanyi 25 tahun itu menceritakan sisi gelapnya sebagai pengguna narkoba.

“Aku pertama kali mencoba ganja di taman belakang rumahku. Sejak itu, aku terbilang aktif mengonsumsi ganja untuk sementara waktu,” ujar Justin Bieber seperti dikutip dari Fox News, Rabu (5/2/2020).

Dia menjelaskan, kala itu ganja digunakan para penyanyi dan aktor sebagai ‘hiburan’ bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk beristirahat dan bersenang-senang. Bahkan Justin mengaku, istrinya pernah melihat dia mengonsumsi ganja untuk mengurangi rasa cemas.

Akibat dari kebiasaan ini, Justin mengaku hampir meninggal. Ia mengaku pengawalnya harus memeriksa denyut jantungnya ketika malam hari untuk memastikan dirinya tetap hidup. “Sekali mencoba ganja, kau akan ketergantungan. Dan ketergantungan itulah yang membunuhku secara perlahan,” ungkapnya. Saat ini, Justin berhasil keluar dari kebiasaan buruknya mengonsumsi narkoba. Untuk mengatasi rasa cemas berlebihan yang dideritanya, ia mengaku, mengonsumsi obat antidepresan yang diberikan oleh dokter.* Baca juga: Aghniny Haque Kesulitan Berperan sebagai Perempuan Bermata Minus