JAKARTA - Academy Awards ke-92 telah berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu 9 Februari waktu setempat. Beberapa pemenang Oscar 2020 sudah diumumkan, mulai dari Brad Pitt yang menyabet penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik hingga Laura Dern sebagai aktris pendukung terbaik.

Mengintip perjalanan Academy Awards yang telah berlangsung sejak 1929, ajang tersebut tentu telah memberikan penghargaan kepada banyak aktor berbakat, termasuk juga mereka yang masih berusia sangat muda.

Siapa sajakah mereka? Berikut ini Okezone rangkum 5 pemenang Oscar termuda sepanjang masa seperti dilansir dari New York Post.

1. Tatum O'Neal

O'Neal berhasil menjadi pemenang Oscar termuda di usia 10 tahun pada 1974. Ia memenangkan kategori Aktris Pendukung Terbaik dari perannya sebagai Addie Pray di film Paper Moon.

"Setelah kamu memenangkan Oscar di usia semuda itu, kamu harus menghasilkan kinerja bagus tiap kali bekerja," katanya kepada Times of London. Ia mengatakan bahwa beralih dari aktris cilik menjadi wanita dewasa adalah transisi yang sulit.

Kini O'Neal yang sudah berusia 56 tahun membeberkan kondisi terbarunya lewat media sosial. Ia sedang berjuang menghadapi penyakit rheumatoid arthritis. Merupakan peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri.

2. Patty Duke

Patty Duke baru berusia 16 tahun saat memerankan Helen Keller dalam film The Miracle Worker pada tahun 1963. Berkat aktingnya sebagai tokoh Amerika yang buta dan tuli tersebut, Duke meraih piala Oscar kategori Aktris Pendukung Terbaik.

Penghargaannya itu membuat kariernya di industri hiburan Amerika meroket selama 50 tahun terakhir. Ia membintangi serial televisi The Patty Duke Show pada 1964 dan film Valley of The Dolls.

3. Anna Paquin Anna Paquin meraih penghargaan Oscar di usia 11 tahun pada 1994 atas perannya sebagai Flora Mc Grath dalam film The Piano. Gene Hackman memuji bakatnya yang luar biasa setelah mempersembahkan patungnya di Academy Awards ke-66. Paquin kemudian membintangi serial True Blood di HBO yang mengakhiri tujuh musim pada 2014 silam. Kini ia membintangi film The Irishman yang mendominasi daftar nominasi Academy Award ke-92. 4. Adrien Brody Adrien Brody mencatat sejarah sebagai Pemenang Aktor Terbaik termuda yang ada di Academy Awards ke-75 di usia 29 tahun. Penghargaan itu diraih atas perannya sebagai Wladyslaw Szpilman di film The Pianist. Adegan mesranya dengan aktris Halley Berry dalam film tersebut yang paling diingat. Saat ini Brody berusia 46 tahun. Hingga kini, ia adalah aktor berusia di bawah 30 tahun yang pernah meraih penghargaan tersebut. 5. Marlee Matlin Marlee Matlin menjadi aktris pemenang Oscar termuda di usia 21 tahun. Ia memenangkan kategori Aktris Terbaik sebagai pemeran utama di film Children of a Lesser God. Ia juga tercatat sebagai aktris tuna rungu pertama yang berhasil meraih penghargaan Piala Oscar.