LOS ANGELES - Tahun 2019 dan 2020 menjadi tahun yang tak terlupakan bagi sutradara asal Korea Selatan, Bong Joon Ho. Berkat filmnya, Parasite, Joon Ho sukses berkeliling dunia untuk menerima penghargaan di berbagai ajang, termasuk Oscars.

Dalam setiap pidato kemenangannya, Bong Joon Ho selalu membawa seorang penerjemah. Perempuan yang berdiri di samping Joon Ho dalam setiap kesempatan itu bernama Sharon Choi.

Sharon Choi adalah salah satu kerabat dekat Bong Joon Ho yang berasal dari Seoul. Di usianya yang baru 25 tahun, Choi sudah menunjukkan kemampuannya dalam alih bahasa Korea menjadi Inggris. Choi menjadi penerjemah untuk Joon Ho dalam acara-acara besar seperti Cannes dan The Tonight Show starring Jimmy Fallon.

Kata-kata yang diterjemahkan oleh Sharon Choi dalam setiap pidato kemenangan Bong Joon Ho tak pernah lepas dari konteks. Choi memperlihatkan betapa jenius, polos, dan lucu seorang Joon Ho lewat kata-katanya.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020