LOS ANGELES - Parasite menjadi film yang paling banyak membawa pulang Piala Oscar. Film garapan sutradara Bong Joon Ho ini total menggondol empat piala dari kategori Best Picture, Best International Feature Film, Best Original Screenplay, dan Best Director untuk Joon Ho.

Sebelum merasakan kemenangan besar dalam Oscars ke-92, Bong Joon Ho ternyata sudah mendapatkan banyak firasat. Lewat Sharon Choi, penerjemahnya, Joon Ho mengatakan ia menemukan banyak pertanda baik sebelum menang hari ini.

"Saat itu tiba-tiba hujan ketika kami melangsungkan premiere pertama di Cannes (sebelum Parasite dinobatkan sebagai pemenang untuk Palm d'Or), jadi itu adalah sebuah pertanda baik," kata Joon Ho kepada USA Today.

Pertanda baik itu juga muncul dalam Oscars tahun ini. Dolby Theater diguyur hujan setelah para tamu undangan tiba di lokasi dan melewati red carpet.

Tak cukup sampai di situ, Bong Joon Ho juga mendapatkan firasat baik laitnya ketika dirinya menyantap makanan yang disajikan. Ia mendapatkan chestnut atau kastanye meski tidak pernah memesannya di menu.

"Itu mungkin kesalahan koki, tapi rasanya sangat enak. Saya pikir itu adalah sebuah pertanda yang baik," lanjutnya.

Dalam screening pertama Parasite, Bong Joon Ho juga mengingat bahwa ia melihat seekor tikus berlarian di tempat acara Q&A berlangsung. Joon Ho lalu melemparkan candaan, "Akan lebih baik jika saya melihat seekor kucing berlarian di saat hujan. Keberuntungan ganda."

Untungnya, Bong Joon Ho tak memerlukan tambahan keberuntungan untuk menang dalam Oscars 2020. Selain menjadi sutradara Korea Selatan pertama yang membawa pulang Oscars, Joon Ho juga mencetak sejarah karena berhasil mengawinkan gelar Best International Feature Film dengan Best Picture untuk Parasite.

