LOS ANGELES – Gelaran Academy Awards ke-92 akan mengumumkan pemenang dari 24 nominasi pada 9 Februari 2020 di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat atau Senin (10/2/2020) waktu Indonesia. Sederet pengisi acara dipastikan tampil memeriahkan ajang yang memberikan Piala Oscar 2020 tersebut.

Terbaru, Billie Eilish akan mengisi panggung acara tersebut dengan penampilan spesialnya. Selain pelantun Bad Guy, Elton John, Cynthia Erivo, Idina Menzel, Chrissy Metz dan Randy Newman. Para penyanyi ini akan membawakan lagu dari nominasi Best Original Song.

Baca juga: Keanu Reeves hingga Penelope Cruz Bakal Jadi Pemberi Piala Oscar 2020

Selain itu, ada 4 film yang memborong nominasi peraih Piala Oscar 2020. Film-film tersebut di antaranya; Joker, 1917, The Irishman serta Once Upon a Time In Hollywood dengan raihan 10-11 nominasi. Film ini juga bersaing ketat di tiga kategori yang sama yaitu Best Picture, Directing, dan Writing (Adapted Screenplay).

Setidaknya ada 11 selebriti Hollywood yang akan memberi Piala Oscar seperti tertulis dalam unggahan official Twitter The Academy, Jumat (31/1/2020). Mereka di antaranya; James Corden, Penelope Cruz, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Diane Keaton, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Keanu Reeves, Maya Rudolph dan Sigourney Weaver.