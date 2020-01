LOS ANGELES - Kobe Bryant memang dikenal sebagai salah satu pebasket legendaris dunia. Namun, di luar kepiawaiannya di lapangan, mantan pebasket LA Lakers ini juga pernah menggeluti dunia musik.

Pada 2000, Bryant pernah merilis album berisi tujuh lagu, bertajuk ‘K.O.B.E’. Dalam lagu berjudul K.O.B.E, dia bahkan menggandeng model ternama, Tyra Banks menjadi rekan duetnya.

Melansir Bleacher Report, lagu K.O.B.E diciptakan oleh Bryant bersama temannya, Russell Howard. Ia juga mengajak David Lasman untuk membuat video klip lagu yang disutradarai Hype Williams tersebut.

Sayang, publik pada akhirnya tidak bisa melihat video musik lagu K.O.B.E tersebut karena dianggap gagal. Lagu lain dalam album tersebut adalah Thug Poet yang mana dia berkolaborasi dengan Nas, 50cent dan Braddy Boy.

Baca juga: Lokasi Kecelakaan Kobe Bryant Dekat dengan Penginapan Saaih Halilintar

Tak hanya album, pria kelahiran Philadelphia itu juga ikut andil dalam lagu remix Say My Name milik Destiny Child. Ia juga didapuk mengisi album ‘Love Destiny: Mathew Knowles & Music World Present Vol.2’.

Melansir Billboard, Kobe Bryant juga berkolaborasi dengan Brian McKnight dalam lagu Hold Me. Lagu yang dirilis pada 2009 itu memperlihatkan video klip yang kental dengan profesi sang atlet sebagai pebasket.

Namun kini semua karya Kobe Bryant hanya menjadi kenangan. Sang legendaris dilaporkan tewas dalam kecelakaan helikopter di Calabasas, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 26 Januari 2020.

Sang putri, Gianna Maria-Onore Bryant yang juga mengikuti jejak karier sang ayah sebagai pebasket turut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.*

Baca juga: Son Ye Jin Masuk UGD, Agensi Beri Klarifikasi