HOME CELEBRITY MUSIK

Momen Taylor Swift Peluk Anak Kobe Bryant di The Eras Tour, Vanessa: So Special

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |10:40 WIB
Momen Taylor Swift Peluk Anak Kobe Bryant di The Eras Tour, Vanessa: So Special
Momen Taylor Swift peluk anak mendiang Kobe Bryant di The Eras Tour. (Foto: Instagram/@vanessabryant)
LOS ANGELES – Keluarga mendiang Kobe Bryant terlihat menghadiri konser The Era Tours Taylor Swift di SoFi Stadium, Los Angeles pada Kamis, pekan lalu. Interaksi manis Taylor dengan putri bungsu Bryant pun viral dan bikin fans tersentuh.

Sebagaimana diketahui, di momen Taylor Swift menyanyikan single 22 selama konser The Eras Tour, dia kerap melakukan interaksi dengan fans cilik dengan memberikan topinya di akhir lagu. Sebelumnya, adik Selena Gomez , Gracie, pernah mendapat hadiah manis tersebut.

Terbaru, Taylor melakukan stage act memberikan topinya kepada Bianka, putri mendiang pebasket Amerika Serikat, Kobe Bryant yang berusia enam tahun. Melansir Foxnews, Senin (7/8/2023), Bianka hadir di konser ditemani sang ibu, Vanessa, dan kakaknya, Natalia dan Capri.

Video viral Taylor Swift memberikan topi hitamnya kepada Bianka sendiri dibagikan Vanessa di media sosialnya. Usai berlutut mendekatkan diri dan memberikan topi kepada Bianka, Taylor juga memeluknya. Tak ayal adegan itu membuat seluruh penonton berteriak senang. Senyum cerah terukir di wajah Bianka kecil.

Taylor Swift bersama keluarga Koe Bryant di belakang panggung. (Foto: Instagram Vanessa Bryant)

