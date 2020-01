LOS ANGELES - BTS dipastikan tampil di perhelatan Grammy Awards, 26 Januari 2020 di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat. Hal ini dipastikan setelah situs resmi ajang penghargaan itu mengumumkan RM cs menjadi pengisi acara.

BTS akan ambil bagian dalam penampilan 'Old Town Road All Stars'. Pelantun Boy With Luv ini bergabung dengan Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Diplo, Mason Ramsey dan kejutan penampil lainnya.

Konfirmasi ini tentunya menjawab keraguan penggemar soal laporan yang ditulis Variety, 22 Januari silam.

Saat media tersebut melakukan wawancara dengan Lil Nas X, seorang sumber mengatakan "Ia akan tampil bersama Diplo, BTS, Young Thug, Mason Ramsey, Billy Ray Cyrus, dan OG Nas."

Hastag BTSxGrammys pun sukses menjadi trending topic di Twitter. Setidaknya, ada 42,4 ribu kicauan netizen yang merespons berita tersebut.

"Masih enggak percaya mereka bakal tampil di Grammy Awards, kabar baik di hari Jumat," tulis netizen.

"Aaah, doa Suga terkabul guys, gak sabar buat liat mereka Senin besok," sahut yang lain.

Meski belum berkesempatan duduk di jajaran nominasi, namun keterlibatan BTS menjadi pengisi acara menjadi pencapaian baik. Sebab di Grammy Awards tahun lalu, grup asuhan Big Hit Entertainment ini hanya membacakan nominasi. Baca Juga: BTS Umumkan Lokasi & Tanggal Tur Map of the Soul Black Swan, Single Perdana BTS dari Album 'Map of the Soul: 7'   Acara yang dipandu Alicia Keys ini juga akan menampilkan Camila Cabello, DJ Khaled, Billie Eilish, Ariana Grande, Demi Lovato dan masih banyak lagi. Selain suguhan musik dari penyanyi ternama, Grammy Awards ke-62 ini akan memberikan tak kurang 84 trofi kepada para pemenang.