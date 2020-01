LOS ANGELES - Aktris Pamela Anderson memutuskan menikah untuk kelima kalinya di usia yang telah menginjak 52 tahun. Dia diketahui menikahi produser film Batman, Jon Peters pada 20 Januari 2020.

Kabar bahagia tersebut diungkapkan seorang sumber dekat pasangan ini. “Mereka menikah kemarin (20/1/2020) dalam sebuah pesta tertutup di Malibu, California. Mereka sangat mencintai satu sama lain,” ujar sumber tersebut seperti dikutip dari AFP, Kamis (23/1/2020).

Menariknya, sebelum menikah Anderson dan Peters pernah berpacaran sekitar 30 tahun silam. “Banyak perempuan di luar sana yang bisa aku pilih. Namun selama 35 tahun terakhir, aku hanya menginginkan Pamela,” tutur produser 74 tahun tersebut kepada The Hollywood Reporter.

Peters pertama kali bertemu Anderson di Playboy Mansion, kediaman mendiang Hugh Hefner sekitar tahun ‘80-an dan melamarnya tak lama setelah berkenalan. Namun hubungan itu harus kandas di tengah jalan.

Hingga berita ini diturunkan, Pamela Anderson dan Jon Peters belum mengonfirmasi kabar pernikahan mereka. Namun, aktris Baywatch itu sempat mengunggah potret hitam putih dirinya yang tengah mengenakan atasan putih dengan membubuhkan keterangan, “Aku ada di sini. Love is in the air.”

Ini menjadi pernikahan kelima Anderson. Sebelumnya, aktris yang juga dikenal sebagai aktivis binatang itu pernah menikah dengan rocker Tommy Lee dan dikaruniai dua anak laki-laki yang kini sudah dewasa.

Pamela Anderson juga pernah menikah dengan Kid Rock dan dua kali menikah dengan pemain poker profesional, Rick Salomon. Terakhir, dia pernah menikah dengan pesepak bola asal Perancis, Adil Rami. Pernikahan itu kandas tahun lalu.*

(SIS)