LOS ANGELES - Ada hal menarik yang terjadi di belakang panggung SAG Awards 2020. Brad Pitt tertangkap basah berada di backstage menyaksikan pidato kemenangan Jennifer Aniston lewat layar televisi.

Dalam video yang berhasil diabadikan E! News, Brad Pitt disebut menghentikan semua aktivitasnya guna melihat sang mantan istri.

Bukan hanya itu, Brad Pitt juga dikatakan menunjukkan senyuman atas kemenangan Jennifer Aniston sebagai Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series lewat The Morning Show.

Kemenangan ini tentu menjadi hal mengharukan. Sebab ini menjadi piala pertama aktris 50 tersebut setelah lebih dari 2 dekade.

Sebagai informasi, di tahun 1996, serial Friends membawa Aniston mendapatkan trofi Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series.

Namun ternyata, kebahagiaan bukan hanya milik Jennifer Aniston. Sebab sang mantan suami juga mendapat piala di SAG Award ke-26 itu.

Dalam ajang yang digelar di the Shrine Auditorium in Los Angeles, Amerika Serikat pada 19 Januari ini juga memenangkan Brad Pitt di kategori Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role.

Saat Pitt menerima penghargaan di film Once Upon a Time In Hollywood, Jennifer Aniston juga menunjukkan reaksi terhadap pidato mantan suaminya tersebut.

Elle melaporkan, Aniston yang tengah duduk itu memperhatikan Brad Pitt dengan seksama. Ia pun tak ragu bertepuk tangan dan tersenyum ke arah Pitt di panggung. Ini menjadi reuni kedua bagi Brad Pitt dan Jennifer Aniston di ajang penghargaan 2020. Sebelumnya, pasangan yang bercerai pada 2005 itu bertemu di Golden Globes. (aln)